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«Все рухнет»: Западные эксперты прогнозируют крах обороны ВСУ под Часовым Яром

Меркурис: ВСУ ждут, что их оборона под Часовым Яром скоро рухнет
29 августа 2024, 04:45

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром может скоро рухнуть. По его мнению, текущие события на фронте указывают на вероятный крах обороны ВСУ в этом ключевом районе.
«Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет», — отметил Меркурис.
Эксперт подчеркнул, что серия поражений ВСУ в Донбассе может привести к разрушению их оборонительных позиций по всей линии фронта.



По данным Минобороны России, 27 августа российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР. В результате боевых действий за сутки украинские силы понесли значительные потери: до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

Эти данные подчеркивают серьезность текущей ситуации на фронте и подтверждают опасения экспертов о возможном скором крахе украинской обороны в ключевых районах Донбасса.

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#оборона
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Куртулмуш: украинский конфликт не закончился в 2022 году из-за ряда стран
29 августа 2024, 03:50

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что украинский конфликт не был урегулирован в 2022 году из-за вмешательства ряда стран, препятствующих достижению мира.
В интервью телеканалу Haberturk он отметил, что на переговорах в Стамбуле почти был достигнут консенсус, но «некоторые страны» помешали этому процессу.

По словам Куртулмуша, США сыграли значительную роль в затягивании мирного урегулирования. Он указал на их стратегию использования конфликта для укрепления позиций в Европе и создания серьезной проблемы для России. Спикер подчеркнул, что необходимо как можно быстрее найти пути к мирному разрешению конфликта и восстановить стабильность.

Куртулмуш напомнил о важности переговоров и необходимости искать решения, которые будут приемлемы для обеих сторон, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и страдания мирного населения.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может остаться в Соединенных Штатах из-за ухудшения ситуации на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

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#турция
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#украина
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«Билет в один конец»: в США рассказали о планах Зеленского
Макгрегор: Зеленский в случае поездки в Вашингтон может остаться в США
29 августа 2024, 03:07

Президент Украины Владимир Зеленский, если отправится с визитом в Вашингтон, может остаться в Соединенных Штатах из-за ухудшения ситуации на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Если он планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, то это будет билет в один конец, потому что он не сможет вернуться. Вот насколько плохи дела на Украине», — заявил Макгрегор.
По его словам, нет никаких признаков, что ситуация может улучшиться. Он подчеркнул, что новые вооружения, на которые рассчитывают украинские власти, не изменят ход конфликта.

«Вооруженные силы Украины фактически уничтожены», — резюмировал эксперт.
Ранее, в середине августа, Служба внешней разведки России сообщила, что в США рассматривают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американская элита недовольна его "безумными шагами", которые угрожают эскалацией конфликта далеко за пределы Украины.

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#сша
#владимир зеленский
#всу
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Полковник Ходаренок допустил новые призывы Киева об увеличении помощи НАТО
Полковник Ходаренок: Киев попросит НАТО о расширении военной помощи
28 августа 2024, 19:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев попросит Североатлантический альянс увеличить военную помощь на совете Украина — НАТО. Об этом сообищл военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Эксперт прокомментировал экстренное заседание совета Украина — НАТО по решению генсека альянса Йенса Столтенберга. По словам полковника, решение связано с массированным ракетным ударом российской армии 26 августа.

«На заседании Киев в первую очередь попросит у государств-членов НАТО зенитное ракетное и радиолокационное вооружение», — выразил мнение Ходаренок.

Он заключил, что киевский режим также потребует увеличить количество поставляемых истребителей F-16.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже использовали американские истребители F-16 на передовой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#истребители
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Во Франции опровергли сообщения о встрече Дурова с Макроном в день задержания
Le Monde: встреча Макрона и Дурова в день его прилета не намечалась
28 августа 2024, 18:55

Фото: сайт Кремля

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон не планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник в администрации французского лидера.
Отмечается, что в день задержания Дурова Макрон не был в Париже. Согласно информации источника, французский лидер проводил время в своем семейном доме в Па-де-Кале на севере страны.

Ранее сообщалось, что Макрон еще в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#павел дуров
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Сенатор Цеков назвал истинные причины заявлений Трампа об угрозе мировой войны
Сенатор Цеков: Трамп стремится запугать демократов заявлениями о войне
28 августа 2024, 18:21

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны вызваны желанием запугать демократов.
«Трамп показывает избирателям, что такие действия Вашингтона могут привести к третьей мировой войне, которая коснётся территории непосредственно США. Он говорит правду, стараясь воздействовать на избирателей Демократической партии, убедить их в том, что они должны голосовать за республиканцев», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Цеков.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уточняет свою ядерную доктрину. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение о том, какие разделы этой доктрины нуждаются в уточнении.

«Надо более чётко прописать критерии применения тактического ядерного оружия. В частности, что нападение на Россию со стороны НАТО, даже если это осуществлено с использованием обычных вооружённых сил, это уже Casus belli для ответного применения Россией как тактического, так и стратегического ядерного оружия», — пояснил в беседе с «Царьградом» Коротченко.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что высказывании кандидата на роль президента США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны есть здравое зерно.

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#сша
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#оборона
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#нато
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#атака
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Политолог Мезюхо отметил нюанс в высказывании Трампа про угрозу мировой войны
28 августа 2024, 18:03

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политолог Иван Мезюхо заявил, что высказывании кандидата на роль президента США Дональда Трампа об угрозе Третьей мировой войны есть здравое зерно.
Однако, напомнил эксперт, при его правительстве США также вооружали Украину, что приближало конфликт.

«В высказывании бывшего американского президента есть здравое зерно. Однако ведь именно при его президентстве США вооружали Украину и вводили беспрецедентные санкции в отношении России, тем самым приближая потенциальное военное противостояние», — высказал своё мнение в беседе с RT Мезюхо.

До этого Дональд Трамп обвинил нынешнего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в причастности к покушению на него.

«Они препятствовали тому, чтобы у меня была достаточная охрана со стороны Секретной службы», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Трампа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что к словам экс-президента США Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны после вторжения ВСУ в Курскую область можно относиться с пониманием.

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#сша
#конфликт
#дональд трамп
#мнение
#политика
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Ополченец из Донбасса с автоматом и банды мигрантов: с чем будет бороться Россия после завершения СВО
28 августа 2024, 17:54

Фото: iStock/Ivan_Ru

По завершении специальной военной операции на территории Украины российским спецслужбам и правоохранительным органам придется противостоять как организованным подпольным группировкам, так и обычному бандитизму, полагают эксперты. О том, с какими еще вызовами могут столкнуться специальные подразделения и ведомства расскажет редакция «Радио 1».

Нелегальное оружие


Одним из итогов завершения специальной военной операции является возникновение «эха боевых действий», проявляющегося в значительном количестве оставленного оружия и патронов, об этом изданию «Лента.ру» рассказал председатель комитета Московского профсоюза сотрудников полиции по СВАО Игорь Суслов.

Каждый вооруженный конфликт неизбежно ведет к распространению незарегистрированного оружия среди населения — наследие Великой Отечественной войны все еще актуально. Оружие из конфликтных зон попадает в руки не только военнослужащих, но и гражданских лиц, отметил эксперт.

Игорь Суслов приводит пример события середины 2010-х, когда в районе Отрадного был задержан ополченец из Донбасса, скрывавший автомат в сумке. При этом нелегальное оружие могут приобретать не только преступники. По словам Суслова, ужесточение законодательства об оружии делает законопослушным гражданам все труднее получать разрешение на легальное оружие, что может подтолкнуть их к поиску альтернатив на черном рынке.


Рост преступности


Военный эксперт Евгений Норин прогнозирует, что по окончании СВО можно ожидать нового всплеска преступности, обусловленного посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у возвращающихся с фронта ветеранов. По его словам, правоохранительным органам предстоит особая трудная работа с теми, кто вышел из мест лишения свободы благодаря СВО. По его мнению, возможно будет фиксироваться рост преступлений против личности и случаев агрессии по отношению к полицейским со стороны бывших заключенных, активно служивших в зоне конфликта.

Фото: iStock/vichinterlang

Банды из числа мигрантов


По мнению экспертов, значительное количество трудовых мигрантов, приезжающих для восстановления территорий после завершения СВО, также создаст серьезные трудности для правоохранительных органов. Данная группа людей может негативно повлиять на криминогенную обстановку.

Кирилл Кабанов прогнозирует, что в стране возрастет число этнических банд, в которых ваххабитские взгляды переплетаются с идеологией экстремистского движения, запрещенного в РФ. Члены таких группировок начинают с мелких преступлений и в дальнейшем превращаются в хорошо организованных бойцов с опасной философией.


Криминогенная обстановка в новых регионах


По словам бывшего оперативника Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП) МВД России Михаила Игнатова, существуют определённые проблемы с безопасностью в новых регионах, поскольку там осталось множество людей, которые на первый взгляд стали более тихими, но тайно продолжают оказывать поддержку Украине. От них можно ожидать различные преступления. Находить и ликвидировать украинские подпольные структуры в Донбассе будет непросто — мелкие группы всё равно сохранятся.

О том, что к увеличению уровня преступности может привести возвращение к мирной жизни бывших заключенных, которые проходят службу на СВО, заявила депутат Государственной Думы и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее мнению, это связано с тем, что периоды реабилитации таких участников сокращены.

«Некоторые отбыли половину срока, другие — треть <…>, и их участие в операции может служить основанием для досрочного освобождения. Условия, в которых они находятся, далеки от комфортных. С одной стороны, это колония, а с другой — даже более суровые условия на фронте. Сначала они ощущали себя нарушителями закона, а теперь — героями. И это чувство героизма, несомненно, отразится на их возвращении в гражданскую жизнь», — пояснила депутат.

Экономические проблемы


Есть также мнение, что с окончанием СВО Россия может столкнуться с экономическими проблемами, связанными с восстановлением и переориентацией экономики. Санкции, введенные против страны, могут продолжить действовать, что затруднит доступ к международным рынкам и технологиям. Кроме того, необходимость восстановления разрушенной инфраструктуры потребует значительных финансовых ресурсов.

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#эксперт
#конфликт
#преступники
#ветераны
#сво
#всу
#украина
#россия
#мигранты
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В Подмосковье стартовало тестирование федеральной платформы ДЭГ
28 августа 2024, 17:35

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области началось двухдневное тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Уведомления о старте тренировки жители Подмосковья получают на почту с утра 28 августа. Письма с подробной инструкцией приходят тем избирателям, которые подали заявления об участии в ДЭГ на выборах в Единый день голосования», – пояснили в пресс-службе.
Благодаря тренировке избиратели познакомятся с процедурой ДЭГ, а также проверят совместимость устройства и браузера для корректной работы портала.
«Ключевая задача – проверка устойчивости системы. Прошу всех избирателей, кто записался на ДЭГ, принять участие в этом тестировании. Найдите пару минут. Чем больше будет нагрузка на портал, тем более наглядными и достоверными будут результаты тренировки», – обратилась к россиянам председатель ЦИК Элла Памфилова.
Как отметили в пресс-службе, тестирование будет проходить два дня и завершится 29 августа в 20 часов.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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Павел Дуров доставлен в суд
Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд
28 августа 2024, 16:00

Фото: iStock/utah778

Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд. Об этом сообщает французское информационное агентство AFP.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Бизнесмена обвиняют в ряде преступлений, включая терроризм, мошенничество, сбыте наркотиков, отмывание денег и распространение детской порнографии.

До этого стало известно, что две машины с включёнными проблесковыми маячками на высокой скорости покинули Национальное бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, согласно слухам, находился сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.

Ранее сообщалось, что брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции. Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает арест основателя Telegram Павла Дурова властями Франции. По словам главы белорусского государства, французские власти поступили правильно. Если Дуров действительно виноват, то он должен ответить.

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