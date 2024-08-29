«Все рухнет»: Западные эксперты прогнозируют крах обороны ВСУ под Часовым Яром

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром может скоро рухнуть. По его мнению, текущие события на фронте указывают на вероятный крах обороны ВСУ в этом ключевом районе.