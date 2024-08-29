Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром может скоро рухнуть. По его мнению, текущие события на фронте указывают на вероятный крах обороны ВСУ в этом ключевом районе.
«Украина, возможно, готовится к тому, что оборона Торецка и Часова Яра очень скоро рухнет», — отметил Меркурис.Эксперт подчеркнул, что серия поражений ВСУ в Донбассе может привести к разрушению их оборонительных позиций по всей линии фронта.
По данным Минобороны России, 27 августа российские войска освободили населенный пункт Орловка в ДНР. В результате боевых действий за сутки украинские силы понесли значительные потери: до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
Эти данные подчеркивают серьезность текущей ситуации на фронте и подтверждают опасения экспертов о возможном скором крахе украинской обороны в ключевых районах Донбасса.
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Елена Перлова