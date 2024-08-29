Президент Украины Владимир Зеленский, если отправится с визитом в Вашингтон, может остаться в Соединенных Штатах из-за ухудшения ситуации на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«Если он планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, то это будет билет в один конец, потому что он не сможет вернуться. Вот насколько плохи дела на Украине», — заявил Макгрегор.По его словам, нет никаких признаков, что ситуация может улучшиться. Он подчеркнул, что новые вооружения, на которые рассчитывают украинские власти, не изменят ход конфликта.
«Вооруженные силы Украины фактически уничтожены», — резюмировал эксперт.Ранее, в середине августа, Служба внешней разведки России сообщила, что в США рассматривают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. По данным ведомства, американская элита недовольна его "безумными шагами", которые угрожают эскалацией конфликта далеко за пределы Украины.
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Елена Перлова