Решение президента Украины Владимира Зеленского о нападении на Курскую область стало «огромной ошибкой» и может привести к серьезным последствиям для Украины, пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
По словам Уолта, этот шаг не окажет положительного влияния на судьбу Украины и приведет к еще большим потерям среди украинских военнослужащих.
Уолт также отметил, что решение киевских властей свидетельствует о тупиковой ситуации на фронте для ВСУ. Эскалация, по его мнению, часто является признаком того, что страна проигрывает в вооруженном конфликте и пытается изменить исход путем рискованных действий.6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу.
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«Было бы чудовищной ошибкой полагать, что атака на Курскую область позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс», — подчеркнул эксперт.
Уолт также отметил, что решение киевских властей свидетельствует о тупиковой ситуации на фронте для ВСУ. Эскалация, по его мнению, часто является признаком того, что страна проигрывает в вооруженном конфликте и пытается изменить исход путем рискованных действий.6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу.
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Елена Перлова