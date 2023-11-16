Встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась

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Информацию о завершении двусторонней встречи между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином предоставил Белый дом.
Издание Politico узнало, что Байден планировал провести «твердые переговоры» с Си Цзиньпином относительно связей Китая с Ираном и его участия в конфликте на Украине. Администрация также выделила роль Китая в эпидемии передозировок опиоидами в США как еще одну тему для обсуждения.
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