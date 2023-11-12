ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат

В Ростовской области расследуют таинственное исчезновение двух рыбаков, который уехали на рыбалку на реку Дон 1 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Из сообщения следует, что мужчины отправили на рыбалку на реку Дон 1 декабря. Один из них позвонил жене вечером и сообщил, что они возвращаются домой. С тех пор на связь рыбаки не выходили. Больше их никто не видел.



Сначала родственники самостоятельно отправились на поиски пропавших. Они обнаружили перевернутую лодку, а весло было у берега. Вверх по течение нашли и сапоги мужчин. Тогда были отсмотрены камеры видеонаблюдения. На них увидели, что рядом с лодкой засветился какой-то объект через 14 минут после звонка домой. Однако уже в тот момент рыбаков на лодке не было.



После этого экстренные службы обследовали дно реки, но тел мужчин не нашли.



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Элина Позднякова