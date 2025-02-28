«Всё развалилось»: Сделки по редкоземельным минералам между США и Украиной не будет

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
Запланированная между США и Украиной сделка, относящаяся к совместному освоению и разработке месторождений редкоземельных минералов на территории европейской страны, не состоялась. Хотя к её заключению всё было готово, вплоть до очиненных карандашей и бутылок воды в зале для совещаний.
Об этом сообщил телеканал Fox News. Удивляться отмене подписания соглашения, которое должно было стать одной из главных тем встречи лидеров двух стран, не приходится. Ведь после бурного разговора на повышенных тонах, по крайней мере, со стороны Трампа, была отменена даже их совместная с Зеленским пресс-конференция.
Сообщается, что американский президент объявил, что глава киевского режима проявил «неуважение» к Америке и фактически выгнал пана Зе из Белого дома. Внедорожник Зеленского с включённым мотором стоял у левого крыла рабочей резиденции главы США задолго до того, как его пассажир вышел оттуда. Ресурсы останутся в недрах Украины. Вопрос в том, где и в каком состоянии окажется в ближайшее время сама страна.
Читайте также:
«Тупой президент»: Разговор Трампа и Зеленского складывается непросто
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
«Мировая история в прямом эфире»: СМИ комментируют итоги встречи Трампа и Зеленского
Сообщается, что американский президент объявил, что глава киевского режима проявил «неуважение» к Америке и фактически выгнал пана Зе из Белого дома. Внедорожник Зеленского с включённым мотором стоял у левого крыла рабочей резиденции главы США задолго до того, как его пассажир вышел оттуда. Ресурсы останутся в недрах Украины. Вопрос в том, где и в каком состоянии окажется в ближайшее время сама страна.
Читайте также:
«Тупой президент»: Разговор Трампа и Зеленского складывается непросто
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
«Мировая история в прямом эфире»: СМИ комментируют итоги встречи Трампа и Зеленского
Александр Бойцов