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«Всё развалилось»: Сделки по редкоземельным минералам между США и Украиной не будет

Сделка по добыче редкоземельных минералов между США и Украиной сорвалась
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Запланированная между США и Украиной сделка, относящаяся к совместному освоению и разработке месторождений редкоземельных минералов на территории европейской страны, не состоялась. Хотя к её заключению всё было готово, вплоть до очиненных карандашей и бутылок воды в зале для совещаний.
Об этом сообщил телеканал Fox News. Удивляться отмене подписания соглашения, которое должно было стать одной из главных тем встречи лидеров двух стран, не приходится. Ведь после бурного разговора на повышенных тонах, по крайней мере, со стороны Трампа, была отменена даже их совместная с Зеленским пресс-конференция.

Сообщается, что американский президент объявил, что глава киевского режима проявил «неуважение» к Америке и фактически выгнал пана Зе из Белого дома. Внедорожник Зеленского с включённым мотором стоял у левого крыла рабочей резиденции главы США задолго до того, как его пассажир вышел оттуда. Ресурсы останутся в недрах Украины. Вопрос в том, где и в каком состоянии окажется в ближайшее время сама страна.

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#пассажир
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#конференция
«Худший сценарий для Украины»: СМИ комментируют итоги встречи Трампа и Зеленского
Мировые СМИ назвали итоги встречи в Белом доме худшим сценарием для Киева
28 февраля 2025, 22:16

Фото: whitehouse.gov.png

Внимание СМИ всего мира приковано к скандалу между Трампом и Зеленским в Белом доме. Первые полосы пестрят заголовками со словами «гневная перепалка», «ссора», все единодушно говорят о том, что переговоры прошли «плохо».
Наиболее мягкая из всех озвученных и опубликованных формулировок об особенностях встречи двух президентов это «бурный обмен мнениями». Западные средства массовой информации цитируют слова Трампа о проявленном Зеленским неуважении к Штатам.

The Telegraph по этому поводу пишет, что произошедшее «выходит за пределы худшего сценария для Украины». Bild сообщил, что президента Украины «выгнали» из Белого дома. Сделка по редкоземельным металлам отменена, сообщает Fox News.

Сообщается, что внедорожник Зеленского с включённым мотором ожидал президента у левого крыла Белого дома задолго до того, как тот вышел. В ближайшее время глава киевского режима покинет США.

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Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Зеленский провалил переговоры с Трампом
28 февраля 2025, 21:55

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Планируемая общая пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Зеленского отменена. Просроченный украинский президент досрочно покинул Белый дом.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Реакция главы киевского режима на практически проваленные им переговоры пока неизвестна. Что касается Трампа, то он уже прокомментировал встречу с Зеленским в своей социальной сети.

«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда было бы не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что через эмоции я определил, что президент Зеленский не готов к миру. А если Америка будет вовлечена, он почувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно чьё бы то ни было преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», - написал Трамп.

Фраза «он может вернуться» говорит о том, что американский президент практически выгнал Зеленского, отправив его восвояси ни с чем, но предоставив шанс «одуматься».

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«Тупой президент»: Разговор Трампа и Зеленского складывается непросто
Трамп в разговоре с Зеленским назвал Байдена «тупым президентом»
28 февраля 2025, 21:37

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс (Фото: whitehouse.gov)

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу со своим легитимно действующим коллегой Дональдом Трампом. Разговор двух лидеров уже с первых минут неожиданно перешёл на повышенные тона.
Например, во фразе хозяина Белого дома, сказанной достаточно громко, прозвучал оборот «stupid president» (англ. «тупой президент» - прим. ред.). Запись сумбурного начала беседы моментально разошлась по всему миру. Многие телеграм-каналы и сетевые средства массовой информации тут же предположили, что Трамп таким невежливым образом обратился к своему собеседнику. Однако оказалось, что американский лидер имел ввиду своего предшественника Джозефа Байдена.

Американский президент упрекнул в «тупизне» бывшего президента США за то, что тот оказывал военную и финансовую помощь Украине. Для Зеленского это ненамного улучшило ситуацию. Когда киевский лидер пытался что-то возразить или прокомментировать, собеседник буквально его «заткнул».

«Я могу сказать, мистер президент?» — заикнулся Зеленский.

Паузы между репликами практически не было.

«Нет, ты и так много сказал!» — резко и быстро ответил ему Трамп.

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#запись
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«Мои ребята»: Путин разговорным оборотом охарактеризовал бойцов СВО
Путин назвал участников спецоперации «своими ребятами»
28 февраля 2025, 20:20

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Во время разговора он ещё раз подчеркнул, что считает всех участников специальной военной операции «своими ребятами».
«Как я некоторым коллегам уже говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано», — сказал глава государства.

Президент обратил внимание главы российского региона на необходимость держать под непосредственным личным контролем все проблемы и трудности, с которыми могут столкнуться военнослужащие и члены их семей.

«Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», — ответил Кобзев.

Путин также сказал, что ему, главам регионов и всем гражданам страны обязательно нужно помнить тех, кто сражается, а порой и отдаёт свою жизнь, защищая Отечество.

«Героев России нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем», — подчеркнул российский лидер.

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В Белом доме начались переговоры между Трампом и Зеленским
28 февраля 2025, 20:20

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Просроченный украинский президент прибыл в рабочую резиденцию лидера США Дональда Трампа. Переговоры между главами государств уже начались.
Как сообщает CNN, вновь избранный президент США встретил главу киевского режима у входа в Белый дом «при полном параде». Самолёт с украинским политиком приземлился в Штатах в ночь на 28 февраля. Борт вылетел из ирландского аэропорта Шаннон и приземлился на авиабазе «Эндрюс» в штате Мэриленд.

После обмена рукопожатиями при встрече, Трамп и Зеленский направились внутрь здания. Ожидается, что переговоры лидеров двух стран в основном будут посвящены урегулированию вооружённого конфликта на Украине и сделке между Вашингтоном и Киевом, касающейся совместной добычи на территории европейского пока ещё государства редкоземельных минералов.

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