Вучевич заявил об иностранном участии в организации массовых протестов в Сербии

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Массовые протесты в Сербии и блокады государственных учреждений возникли не спонтанно и не на пустом месте. Все эти акции был тщательно и умело спланированы из-за границы.
Об этом во вторник 28 января заявил премьер-министр балканской республики Милош Вучевич, подавая в отставку. По его словам, президент страны Александр Вучич в ночном телефонном разговоре поддержал это решение. Они вместе пришли к выводу, что такой шаг позволит снизить градус напряжения в обществе. Правительство пока продолжит работу на основании технического мандата.
Глава сербского кабинета министров назвал подлым поступком решение организаторов беспорядков поставить под сомнение существование Сербии как государства.
Премьер не сомневается, что эти процессы искусно управлялись и направлялись этой самой «невидимой рукой» из-за границы. Он также выразил сожаление, что под удар попала самая чувствительная сфера общества — образование и дети.
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Глава сербского кабинета министров назвал подлым поступком решение организаторов беспорядков поставить под сомнение существование Сербии как государства.
«Сколько бы власти ни призывали протестующих к диалогу, как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряженность в обществе», — сказал Вучевич.
Премьер не сомневается, что эти процессы искусно управлялись и направлялись этой самой «невидимой рукой» из-за границы. Он также выразил сожаление, что под удар попала самая чувствительная сфера общества — образование и дети.
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Александр Бойцов