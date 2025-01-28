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Вучевич заявил об иностранном участии в организации массовых протестов в Сербии

Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Массовые протесты в Сербии и блокады государственных учреждений возникли не спонтанно и не на пустом месте. Все эти акции был тщательно и умело спланированы из-за границы.
Об этом во вторник 28 января заявил премьер-министр балканской республики Милош Вучевич, подавая в отставку. По его словам, президент страны Александр Вучич в ночном телефонном разговоре поддержал это решение. Они вместе пришли к выводу, что такой шаг позволит снизить градус напряжения в обществе. Правительство пока продолжит работу на основании технического мандата.

Глава сербского кабинета министров назвал подлым поступком решение организаторов беспорядков поставить под сомнение существование Сербии как государства.



«Сколько бы власти ни призывали протестующих к диалогу, как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряженность в обществе», — сказал Вучевич.

Премьер не сомневается, что эти процессы искусно управлялись и направлялись этой самой «невидимой рукой» из-за границы. Он также выразил сожаление, что под удар попала самая чувствительная сфера общества — образование и дети.

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#сербия
Раскрыто, что значит для России победа Лукашенко на выборах
Политолог Старовойтов: победу Лукашенко на выборах стоит оценивать положительно
28 января 2025, 17:41

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии стоит оценивать как положительный фактор для России. Об этом заявил политолог и глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов, сообщает «Татар-информ».
По его мнению, причин для такой оценки несколько: Белоруссия при Лукашенко является последним военно-политическим союзником России в мире, а белорусы — последними людьми на постсоветском пространстве, которые не хотят строить государство, враждебное Москве. К тому же, подчеркнул эксперт, Белоруссия — это православная страна, которая не отказывается от общей с РФ истории.
«Белоруссия — стабильный экономический партнер России. Особенно стоит обратить внимание на взаимодействие по линии регионов России (сельхозтехника, семенной фонд, удобрения). <…> Лукашенко ценен тем, что является ролевой моделью национально ориентированного политика, который хочет сохранять независимость своего государства, поддерживать партнерство с Россией и при этом не ударяться в крайности», — приводят в издании мнение Старовойтова.
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Названы штаты, которые могут отделиться от США
Политолог Перенджиев: Техас, Флорида и Луизиана могут заявить о выходе из США
28 января 2025, 17:32

Фото: iStock/rarrarorro

Техас, Флорида, Луизиана, Аризона, Нью-Мексико и Алабама могут в ближайшее время заявить о выходе из США. Таким прогнозом поделился доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, такой вариант развития событий будет вызван не сепаратизмом, а борьбой интересов в финансовой сфере. Он пояснил, что последнее время в США наблюдается тенденция разделения экономических интересов среди штатов, «им уже становится тесно».
«Почему сейчас Трамп полез и на Канаду, и на Мексику, и на Панамский канал, и на Гренландию? Потому что становится тесно этим финансово-промышленным группам. Отсюда и возникают такие проекты, как стремление отделиться в целом от Соединенных Штатов Америки», — поделился Перенджиев.
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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку после протестов студентов
28 января 2025, 17:17

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку после студенческих протестов и обострения внутриполитической ситуации в стране. Об этом сообщила местная газета «Вечерне новости».
Политик отметил, что события 1 ноября 2024 года бросили большую тень и заставили Сербию застрять в этой катастрофе.

По словам Вучевича, жители страны вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на катастрофе. Усугубляет эту ситуацию и создаёт негативные последствия поддержание атмосферы, в которой всё находится на грани конфликта.

Также премьер сообщил, что утром 28 января побеседовал с президентом Сербии Александром Вучичем и привёл свои аргументы, которые были приняты главой государства. В связи с нестабильно обстановкой лидер намерен собрать внеочередную пресс-конференцию.

Напомним, что сербские студенческие протесты вспыхнули 1 ноября в городе Нови-Сад. Это произошло в день, когда козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. Тогда погибли 15 человек. Уточняется, что обрушение произошло спустя четыре месяца после реконструкции, на которую было потрачено 16 миллионов евро.

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#протесты
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Стало известно отношение Трампа к Грузии
Политолог Тарасов: Трампу неинтересно сотрудничество с Зурабишвили против России
28 января 2025, 16:56

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президенту США Дональду Трампу неинтересна экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в контексте борьбы с Россией в Закавказье. Об этом заявил политолог Станислав Тарасов, комментируя статью The Hill о том, что Зурабишвили пытается получить доступ к новому американскому лидеру. По его мнению, когда Трамп возьмется за ситуацию в Закавказье, он будет решать все вопросы непосредственно с президентом России Владимиром Путиным.
«Трамп ее, конечно, никогда не примет, она ему не нужна. Это попытка оказаться в новостях. <...> Но скоро эта пыль, эффект информационного всплеска, угаснет, потому что за ним нет практической отдачи, вот и все. Попытки засветиться в СМИ, вызванные страхом окончательно потерять любое влияние. Это демонстрация сателлитной ментальности, они сами ничего не могут», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Тем временем член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло прокомментировал массовые протесты в другой близкой России стране — Сербии. В разговоре с RT он заявил, что происходящее — это ультиматум Запада, который намерен устроить «цветную революцию», если Белград не начнет действовать так, как угодно США.
«В данном случае те протесты, которые, безусловно, организованы Западом и разворачиваются на деньги Запада, используются Западом в качестве инструмента шантажа», — отметил Манойло.
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Названа новая цель Израиля на Ближнем Востоке
Политолог Бургат: Израиль может попытаться напасать на Иран
28 января 2025, 16:44

Фото: iStock/Zeferli

Военные победы Израиля основаны на поддержке из США и в нынешних обстоятельствах возможно даже его нападение на Иран. Об этом заявил французский политолог Франсуа Бургат. По его мнению, баланс сил на Ближнем Востоке полностью искажен из-за глубокой погруженности Штатов в конфликте.
«Безусловно, у Израиля есть военные победы, но это, в первую очередь, победы США. Без США Израиль сжался бы до крохотной деревушки. Военный баланс сил полностью искажен из-за значительного участия США в этом конфликте. При нынешних обстоятельствах Израиль может попытаться напасть на Иран. <…> Жестокая израильская военная победа — это победа за счет крови, а не политики или реального баланса сил. И его драматическая экспансия на юге Ливана и в Сирии — скорее ловушка, чем демонстрация силы», — поделился политолог в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой.
В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи предложил президенту США Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо того, чтобы отправлять жителей сектора Газа в соседние арабские страны. Об этом, как сообщают argumenti.ru, министр заявил во время интервью телеканалу Sky News.
«Вместо палестинцев пусть попытаются депортировать израильтян, заберут их в Гренландию. Так они смогут убить одним выстрелом двух зайцев», — отметил Арагчи.
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В Госдуме назвали политика, которого в США хотел бы видеть на посту президента РФ
Депутат ГД Шеремет: Байден хотел бы видеть президентом РФ подобие Горбачёва
28 января 2025, 16:38

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Бывший президент США Джозеф Байден хотел бы видеть на посту президента России кого-то, напоминающего последнего Генерального секретаря ЦК КПСС, первого (и опять-таки последнего) президента СССР Михаила Горбачева.
Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет. Кроме того, он обратился к российским правоохранительным органам с призывом проверить информацию о причастности бывшего американского лидера к покушению на президента РФ Владимира Путина.

«Он [Байден] понимает, что сила и преимущество России — в ее лидере Владимире Путине. Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал парламентарий, подчеркнув, что на этот раз «номер не прошёл».

О том, что Байден его администрация могут быть причастны к организации покушения на главу российского государства, ранее заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой по цеху Мэттом Таибби. Он также добавил, что Штаты были готовы развязать настоящую войну. Никаких подробностей и доказательств репортёр не привёл.

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#рф
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Около 15 тысяч военных ВСУ находятся у границы С Белоруссией
Погранкомитет Белоруссии: около 15 тысяч военных ВСУ находятся у границы
28 января 2025, 15:52

Фото: iStock/ffikretow

В приграничье Украины рядом с Белоруссией находится порядка 15 тысяч военных ВСУ. Такие данные предоставил пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.
«В текущий момент времени обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации», — пояснил Бычковский.

Он отметил, что на сегодняшний день на приграничных с Белоруссией территориях Украины концентрируется порядка 15 тысяч военных ВСУ. По его словам, среди них сотрудники нацгвардии, полиция и представители теробороны.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что обстановка на украинской-белорусской границе в настоящее время напряженная, однако не чрезвычайная.

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#лукашенко
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В Кремле заверили, что Путин хорошо охраняется
Песков о покушениях США на Путина: спецслужбы хорошо охраняют президента
28 января 2025, 12:59

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал для СМИ слова американского журналиста Такера Карлсона о попытках убийства главы РФ Владимира Путина прошлой администрацией США.
«Российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь главы государства», — заявил Песков.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Тони Блинкен пытались убить главу РФ Владимира Путина. Однако подробностей он не привел. При этом американский журналист назвал такое стремление безумным.

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«Доминатрикс»: Первый официальный фотопортрет Мелании Трамп вызвал скандал
Первый официальный фотопортрет Мелании Трамп вызвал скандал
28 января 2025, 11:27

Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Белый дом опубликовал официальный снимок «новой-старой» первой леди США. Меланию Трамп тут же заподозрили в использовании фотошопа либо искусственного интеллекта.
Жена недавно вступившего в должность президента США выбрала для фотографии строгий деловой стиль, сообщает издание Voice. Позировала бывшая фотомодель в Жёлтой овальной комнате Белого дома, положив рук на стеклянный офисный стол. Белая блузка и строгий приталенный костюм от Dolce & Gabbana выгодно подчёркивает достоинства её фигуры. В окне на заднем плане виден монумент Вашингтону.

Комментаторы подчёркивают, что сам снимок, поза Мелании, выражение её лица сильно отличаются не только от фотографий других первых леди, но и от того, какой она была запечатлена в Белом доме в 2017 году. Тогда она улыбалась, фото было цветным, вокруг супруг президента словно струился мягкий свет.

Теперь никакой улыбки нет в помине. В её лице и глазах решимость, она смотрит прямо в камеру. В лице и позе есть какой-то вызов. Есть впечатление, что миссис Трамп больше не намерена оставаться в тени мужа. Она явно намерена доминировать. Люди из близкого окружения «Мелании 2.0» прямо говорят, что за первой лед стоит новая решимость.

Некоторые особенно язвительные пользователи не уверены, что в сделанном кадре обошлось без применения современных технологий.

«Это лицо... Я не знаю, что это — маска, макияж, пластика или цифровое приложение», — написал один из комментаторов.

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