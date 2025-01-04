Президент Сербии Вучич запросит разговор с Путиным о санкциях США против NIS

Александр Вучич (фото: kremlin.ru)
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в конце января запросит разговор с российским лидером Владимиром Путиным о санкциях США против нефтяной компании NIS. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания сербского кабмина в субботу.
Днём Вучич провёл переговоры с новой администрацией США. После беседы с замгоссекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом он отметил, что нет хороших новостей по вопросу ожидаемых американских санкций.
Вучич отметил, что США до 15 января объявят санкции против российско-сербской компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS) и дадут Белграду срок до 15 марта.
Сербский президент отметил, что в 20-х числах января хочет запросить разговор с Путиным, в ходе которого планируется обсудить заключение договора о газоснабжении и касательно санкций в отношении NIS.
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Вучич отметил, что США до 15 января объявят санкции против российско-сербской компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS) и дадут Белграду срок до 15 марта.
Сербский президент отметил, что в 20-х числах января хочет запросить разговор с Путиным, в ходе которого планируется обсудить заключение договора о газоснабжении и касательно санкций в отношении NIS.
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Анастасия Чинкова