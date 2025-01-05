Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае введения санкций США

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Власти Сербии готовы выкупить российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если США введут санкции. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Глава государства подчеркнул, что страна обладает необходимой суммой для покупки доли России в компании. По его оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, а значит российская часть обойдётся примерно в 600 миллионов.
Вучич отметил, что Белград будет стараться избежать варианта с покупкой российской части, однако в случае введения санкционных ограничений, страна готова купить долю «Газпром нефти» и «Газпрома».
По словам президента, документ о санкциях США в отношении NIS может поступить 10 или 13 января.
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Вучич отметил, что Белград будет стараться избежать варианта с покупкой российской части, однако в случае введения санкционных ограничений, страна готова купить долю «Газпром нефти» и «Газпрома».
По словам президента, документ о санкциях США в отношении NIS может поступить 10 или 13 января.
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Анастасия Чинкова