Вучич запросил срочное заседание СБ ООН из-за Косово

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Сербский лидер Александр Вучич запросил срочное заседание Совета безопасности ООН из-за действий властей частично признанного государства Косово, об этом стало известно из обращения президента.
Ранее сербская правительственная канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) об обысках и набегах силовиков на сербские органы самоуправления в республиках.
По словам президента Сербии, в этих частично признанных государствах происходят этнические чистки сербского населения.
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По словам президента Сербии, в этих частично признанных государствах происходят этнические чистки сербского населения.
«Я завершил написание писем, которые имеют почти идентичную структуру, что касается событий в КиМ, но каждое из них персонализовано. В понедельник их получат все представители стран — членов ЕС и представители структур ЕС», — сообщил Вучич.Помимо этого, президент заявил, что также выслал письма в КНР, Россию, а также премьерам тех стран, которые входят в Совбез ООН.
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Евгения Парфентьева