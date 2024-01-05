Сербские болельщики подняли баннер в поддержку жителей Белгорода

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
На матче баскетбольной Евролиги болельщики подняли баннер «Белгород, мы с тобой».
На матче баскетбольной Евролиги, который проходил между сербскими клубами «Црвена Звезда» и «Партизан», болельщики вывесили баннер, чтобы поддержать жителей Белгорода «Белгород, мы с тобой», пишет «Лента.ру».
Матч прошёл в столице Сербии Белграде. Победила «Црвена Звезда» со счетом 88:72. Оба клуба не оказались в зоне плей-офф баскетбольной Евролиги. «Партизан», отыграв 19 матчей, занял 11-е место, «Црвена Звезда» 13-ая в турнирной таблице.
Напомним, Белгород атаковали ВСУ вечером 29 декабря. Наибольший урон нанесли 30 декабря. Погибли 25 человек, более 100 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.
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Матч прошёл в столице Сербии Белграде. Победила «Црвена Звезда» со счетом 88:72. Оба клуба не оказались в зоне плей-офф баскетбольной Евролиги. «Партизан», отыграв 19 матчей, занял 11-е место, «Црвена Звезда» 13-ая в турнирной таблице.
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Мария Фирсова