Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии

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Президент Сербии Александар Вучич рассматривает попытку штурма здания городской администрации Белграда как нападение на суверенитет страны со стороны сторонников прозападной оппозиции. Это заявление прозвучало в его экстренном обращении к нации, передает ТАСС.
Вучич также отметил, что попытка штурма была спровоцирована внешними факторами. Он подчеркнул, что страна сохранит свою независимость и суверенитет.
Ранее было сообщено о попытке протестующих захватить здание администрации в Белграде, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ. Участники акции бросали камни и бутылки в правоохранителей.
Предварительно Вучич призвал граждан сохранять спокойствие во время митинга оппозиции в Белграде, утверждая, что ситуация находится под контролем и не ведет к революции. Он также подчеркнул, что сербские спецслужбы имели информацию о планируемых акциях протеста заранее.
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Ранее было сообщено о попытке протестующих захватить здание администрации в Белграде, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ. Участники акции бросали камни и бутылки в правоохранителей.
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Артем Кузьмин