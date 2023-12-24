Радио1
Главная / Новости / Политика/ Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии

Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии

Вучич назвал попытку штурма администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии
24 декабря 2023, 23:52
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александар Вучич рассматривает попытку штурма здания городской администрации Белграда как нападение на суверенитет страны со стороны сторонников прозападной оппозиции. Это заявление прозвучало в его экстренном обращении к нации, передает ТАСС.
Вучич также отметил, что попытка штурма была спровоцирована внешними факторами. Он подчеркнул, что страна сохранит свою независимость и суверенитет.

Ранее было сообщено о попытке протестующих захватить здание администрации в Белграде, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ. Участники акции бросали камни и бутылки в правоохранителей.


Предварительно Вучич призвал граждан сохранять спокойствие во время митинга оппозиции в Белграде, утверждая, что ситуация находится под контролем и не ведет к революции. Он также подчеркнул, что сербские спецслужбы имели информацию о планируемых акциях протеста заранее.

Читайте также:

Вучич: В Сербии нет революции, ситуация держится под контролем

Сторонники оппозиции в Сербии пытаются сломать двери городской администрации

Правящая коалиция Сербии получит большинство в парламенте, заявил президент Вучич
#полиция
#газ
#президент
#здание
#акции
#вучич
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около самолета Байдена заметили НЛО
NYP: НЛО заметили около самолета Байдена во время его визита в Лос-Анджелес
24 декабря 2023, 23:17

Фото: iStock/ursatii

В небе над аэропортом Лос-Анджелеса был зафиксирован неопознанный летающий объект (НЛО) во время посадки самолета с президентом США Джо Байденом. Эту информацию опубликовала газета New York Post.
Братья Джошуа и Питер Солорзано случайно запечатлели светящийся шарообразный предмет на видеокамеру во время съемок дозаправки в воздухе истребителей F-35.

«Ты видел то, что я вижу? Что-то пролетело рядом с нами...» — прокомментировал событие Джошуа. Его брат предположил, что это мог быть воздушный шар.
По информации NYP, объект был зафиксирован дважды на видео.

Исследователь НЛО Мик Уэст отметил, что объект мог представлять собой воздушный шар. Он указал на форму и траекторию его движения в качестве основания для такого предположения.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Джо Байден проявляет серьезный интерес к теме неопознанных летающих объектов и активно работает над сбором данных и их изучением.

Читайте также:

«Не хотят паники»: Такер Карлсон заявил, что США скрывают правду о НЛО

Американский журналист раскрыл реальную причину увольнения Такера Карлсона

Раскрыта тайна найденных в Перу инопланетян
#сша
#журналист
#видео
#нло
#дома
#байден
#питер
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вучич: В Сербии нет революции, ситуация держится под контролем
24 декабря 2023, 23:02

Фото: iStock/Derek Brumby

Президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам страны, призвав их сохранять спокойствий на фоне митинга оппозиции в Белграде. Об этом пишет ТАСС.
По словам главы государства, сербские правоохранители контролируют ситуацию, и речи о революции в стране не идёт. Вучич также оценил число участников протеста в 2,5 тыс. человек. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов стараются действовать аккуратно и не причинять вреда невиновным.

Президент добавил, что спецслужбам было заранее известно о планирующихся акциях протеста.

Читайте также:

Сторонники оппозиции в Сербии пытаются сломать двери городской администрации

Оппозиционеры Сербии объявили голодовку из-за несогласия с итогами выборов

Сборная России по футболу сыграет с Сербией в марте 2024 года
#президент
#человек
#сотрудники
#вучич
#сербия
#митинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым
Глава комитета ГД Харитонов назвал расширение границ США в Арктике недопустимым
24 декабря 2023, 20:56

Фото: iStock/kappaphoto

Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов заявил, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может привести к усилению напряженности. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению главы комитета, в первую очередь важно доказать «геологическую принадлежность данных территорий так, как в свое время это сделала наша страна». Харитонов подчеркнул, что в то время было собрано достаточное число доказательств принадлежности, к тому же российскую заявку на шельф рассматривала подкомиссия Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров. Со стороны США были объявлены границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.

Читайте также:

Bloomberg: США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения

США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана

В Минобороны Британии заявили об угрозе всему миру в случае победы РФ на Украине
#сша
#море
#мид
#оон
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
24 декабря 2023, 20:17

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа, так как это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников. Обращение Нетаньяху опубликовано в социальных сетях.
По словам израильского премьер-министра, данная операция займет время, однако Израиль готов бороться до конца. Нетаньяху отметил, что Израиль хочет добиться победы, ценой этой ​победы является жизнь военнослужащих.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 20,4 тысяч

ХАМАС: бойцы движения убили за трое суток 25 израильских солдат

Reuters: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе
#операция
#израиль
#армия
#жизнь
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в связи с заявлением РАФС
24 декабря 2023, 20:03

Фото: iStock/Rainer Puster

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах России в Тегеране в связи с итоговым заявлением участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая прошла в среду в Марракеше.
Отмечается, что временному поверенному вручили ноту протеста, так как в заявлении форума затрагивался вопрос принадлежности 3 островов в Персидском заливе, являющихся предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Российские министры заявили о поддержке всех мирных усилий по достижению мирных решений об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.

В ведомстве подчеркнули, что поверенному РФ напомнили о «необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности».

Читайте также:

Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставке дронов России

В Минобороны Британии заявили об угрозе всему миру в случае победы РФ на Украине

США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана
#мид
#оон
#рф
#иран
#остров
#посол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны Британии заявили об угрозе всему миру в случае победы РФ на Украине
Министр обороны Британии Шаппс: Запад не может проиграть в войне Украины с РФ
24 декабря 2023, 19:02

Фото: iStock/nevenmn

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен поддерживать Украину в борьбе с Россией, невзирая на издержки. Об этом сообщает The Sunday Times.
По этой причине Шаппс призвал союзников Британии увеличить военные бюджеты. Он отметил, что не существует цены, «которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить того, чтобы это произошло завтра».

Министр заключил, что процветание государств будет невозможно, если экономить на оборонных потребностях.

Ранее посланник папы римского Франциска по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Маттео Дзуппи сообщил, что наблюдает продвижение в рамках миссии. Дзуппи подчеркнул, что и в Москве, и в Киеве признали роль Святого престола в стремлении урегулировать конфликт.

Читайте также:

Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным

США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана

Посланник папы Римского сообщил о прогрессе в достижении мира на Украине
#сша
#военные
#конфликт
#мид
#цены
#министр
#оон
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США препятствуют миру в Палестине, связав руки ООН, заявил МИД Ирана
Канаани: США препятствуют прекращению огня в секторе Газа, связав руки ООН
24 декабря 2023, 16:44

Фото: iStock/Ruma Aktar

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что США препятствуют установлению режима прекращения огня в Газе, «связав руки» международному сообществу. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Канаани, Израиль продолжит военные действия против палестинцев в Газе, ведь даже ООН не могут ничего с этим поделать. Он отметил, что Иран с первых дней конфликта в секторе Газа находится в тесном контакте с властями Катара по аспекту установления режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что число жителей сектора Газа, которые погибли с начала эскалации конфликта в результате ударов Израиля, превысило 20,4 тысяч. Более 54 тысяч человек пострадали.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Число погибших в результате ударов Израиля по Газе превысило 20,4 тысяч

ХАМАС: бойцы движения убили за трое суток 25 израильских солдат

Bloomberg: США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения
#сша
#операция
#израиль
#военные
#оон
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Новые люди» единогласно выдвинули Даванкова кандидатом в президенты РФ
24 декабря 2023, 16:30

Фото: iStock/mapo

Съезд «Новых людей» принял единогласное решение выдвинуть кандидатом от партии на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее кандидатуру Даванкова уже предлагали съезду центральным советом партии.

Напомним, партией «Новые люди» и Партией роста подписано соглашение об объединений. Документ об юридическом объединении подписан лидерами Алексеем Нечаевым и Борисом Титовым. Нечаев подчеркнул, что после этого выдвинули единого кандидата на выборы президента России 2024 года.

Выборы президента России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. Онлайн-голосование будет доступно жителям 29 регионов России, в том числе, Республики Крым, Севастополя и Москвы.

Читайте также:

«Новые люди» и Партия роста решили объединиться

Володин: Байден лишает США последнего преимущества в виде доллара

В МИД назвали идею эстонского политика по выборам «пещерной русофобией»
#выборы
#соглашение
#политика
#голосование
#партия
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Новые люди» и Партия роста решили объединиться
24 декабря 2023, 15:35

Фото: istockphoto/dikushin

Партией «Новые люди» и Партией роста подписано соглашение об объединений.
Документ об юридическом объединении подписан лидерами Алексеем Нечаевым и Борисом Титовым. Об этом проинформировали в пресс-службе партии «Новые люди».

По словам Нечаева, после объединения партии выдвинут единого кандидата на выборы президента России 2024 года.

Ранее, в июне 2023 года, «Новые люди» и Партия роста решили заключить союз для совместного участия в региональных выборах.

Сообщалось, что Григорий Явлинский не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

Читайте также:

Партия «Яблоко» передумала выдвигать своего кандидата на выборы президента

Президент Аргентины Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату

Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал выдвижение Путина на выборы президента
#политика
#партия
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф