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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что удары Запада по хуситам являются не помощью Саудовской Аравии, а попыткой англосаксов спасти свой карман. Об этом Слуцкий сообщил на Форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу».
По словам Слуцкого, Штаты теряют финансовые средства из-за разрушения транзита через Суэцкий канал. Лидер ЛДПР подчеркнул, что РФ создаёт транспортный коридор Север-Юг, который «станет новой логической инфраструктурой для Евразии».
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, которая осуществила наибольшее количество иностранных интервенций.
Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.
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Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, которая осуществила наибольшее количество иностранных интервенций.
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Екатерина Коршунова