Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что удары Запада по хуситам являются не помощью Саудовской Аравии, а попыткой англосаксов спасти свой карман. Об этом Слуцкий сообщил на Форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу».