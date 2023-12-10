WP: Отказ Зеленского выступить перед Конгрессом США означает отступление

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Украинский президент Владимир Зеленский должен был в режиме онлайн-конференции выступить на закрытом брифинге перед членами палаты представителей американского Конгресса, но в последнюю минуту всё отменил. Такой шаг очень напоминает отступление.
Далее в статье отмечается, что разногласия в Вашингтоне по поводу дальнейшего предоставления финансовой и военной помощи Киеву вызывают всё большую тревогу на Украине. Автор статьи в заключение резюмирует, что на фоне внутренних противоречий в обеих странах отношения между Киевом и Вашингтоном начинают заметно портиться и уже не выглядят такими монолитными, как раньше.
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