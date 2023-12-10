WP: Отказ Зеленского выступить перед Конгрессом США означает отступление

Зампредседателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношением Иван Шонус заявил, что заявление украинских властей о наличии «наработок», которые вынудят Россию покинуть Крым, является дурманом и опиумом для украинцев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.