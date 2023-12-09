Жена Зеленского выступила с отчаянным обращением к Западу

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Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать помогать Украине. Об этом она сообщила в интервью телеканалу BBC.
По словам супруги украинского лидера, им очень больно видеть то, как «страстное желание помочь может угаснуть». Она подчеркнула, что замедление темпов оказания помощи является смертельной опасностью для Украины.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что пока нет прогресса в переговорах с Конгрессом США относительно новой помощи Украине.
Напомним, Конгресс Соединенных Штатов Америки после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине.
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Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что пока нет прогресса в переговорах с Конгрессом США относительно новой помощи Украине.
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Екатерина Коршунова