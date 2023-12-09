Зеленского заподозрили в новом маневре

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Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский просил помощи на случай побега у американских политиков во время их визитов. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Redacted.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.
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Екатерина Коршунова