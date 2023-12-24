Президент Аргентины Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату

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Президент Аргентины Хавьер Милей рассказал, что не знает, сколько он зарабатывает, потому что отдаёт все деньги сестре Карине.
Об этом аргентинский президент рассказал в эфире Canal 13.
До того, как стать президентом, Милей будучи депутатом разыгрывал свою зарплату на специальном портале. Принять участие мог любой желающий. Но сейчас он таким не занимается, так как больше не может зарабатывать чтением лекций.
Карина Милей является правой рукой нового президента Аргентины. Она была рядом с братом в день инаугурации 10 декабря. В этот же день Хавьер Милей назначил сестру генсекретарем президентской канцелярии, изменив норму, запрещающую назначать родственников на госдолжности.
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«Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра», —ответил Милей на вопрос о своей президентской зарплате, пишет ТАСС.
Карина Милей является правой рукой нового президента Аргентины. Она была рядом с братом в день инаугурации 10 декабря. В этот же день Хавьер Милей назначил сестру генсекретарем президентской канцелярии, изменив норму, запрещающую назначать родственников на госдолжности.
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Мария Фирсова