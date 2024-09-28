«Я отдал приказ»: Нетаньяху рассказал, почему распорядился убить Насруллу

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился ликвидировать генсекретаря ливанского движения «Хезболлах», чтобы вернуть домой пленных жителей еврейского государства. Об этом политик заявил 28 сентября во время телеобращения к народу.
«Я отдал приказ, и его (Насруллы – ред.) больше нет с нами. Его ликвидация приближает возвращение наших жителей в свои дома на севере, а также приближает возвращение наших пленных на юге», — заявил Нетаньяху.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что это США отдали команду убить Хасана Насруллу. По Пезешкиана, американцы никогда не смогут снять с себя ответственность за этот поступок.
В свою очередь МИД РФ МИД России официально осудил убийство генсека Насруллы и призвал израильтян прекратить огонь.
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Лия Мурадьян