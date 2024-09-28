Израилю пригрозили уничтожением после гибели генсека «Хезболлах» Насруллы

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Ликвидация генсека шиитской группировки «Хезболлах» в Ливане приведет к «уничтожению» Израиля. Такое заявление сделал первый иранский вице-президент Мохаммад Реза Ареф.
«Несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления, особенно Хасана Насруллы, уничтожит сионистский режим (Израиль)», — процитировали его в правительственной пресс-службе.До этого иранский лидер Масуд Пезешкиан заявлял о причастности Вашингтона к ликвидации ЦАХАЛом генсека «Хезболлах» Хасана Насруллы.
Как сообщалось ранее, стало известно имя следующего возможного лидера группировки «Хезболлах» в Ливане. В частности, что он является двоюродным братом Насруллы.
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Никита Кротов