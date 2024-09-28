«Хезболла» заявила о первой атаке по Израилю после подтверждения гибели Насруллы

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«Хезболла» объявила о первой атаке на Израиль после гибели ее лидера Хасана Насруллы. Об этом говорится в сообщении движения.
Уточняется, что был совершен ракетный обстрел поселения Кацрин на Голанских высотах. Согласно информации движения, удар был нанесен «в честь стойкого палестинского народа в Газе», а также в защиту Ливана в ответ на вторжение Израиля.
Иной информации в настоящее время не предоставляется.
Напомним, сегодня, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских ВВС по подземному штабу организации на юге Бейрута. Насрулла был руководителем движения на протяжении тридцати лет. Его гибель подтвердили представители «Хезболлы».
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Иной информации в настоящее время не предоставляется.
Напомним, сегодня, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских ВВС по подземному штабу организации на юге Бейрута. Насрулла был руководителем движения на протяжении тридцати лет. Его гибель подтвердили представители «Хезболлы».
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Екатерина Коршунова