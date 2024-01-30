Японист Кистанов: Заявление Кисиды о мирном договоре с РФ — попытка набрать очки

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Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отметил, что заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских острова является дежурным.
По словам специалиста, Кисида пытается набрать политические очки для поднятия своего упавшего рейтинга.
При этом, он подчеркнул, что принципиальная позиция России — никаких территориальных вопросов в отношениях с Японией нет.
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«Это было дежурное заявление премьер-министра на открывшейся очередной сессии парламента. Оно повторяет то, что мы тысячу раз слышали до того. <…> Учитывая, что на внутреннем фронте у него полный провал, его рейтинг крайне низкий, то эта проблема беспроигрышная: «Плохая Россия «отняла» у Японии острова, надо возвращать, давайте это делать». Тем более на носу 7 февраля, День северных территорий, когда в Японии собирается общенациональный митинг, выступает премьер-министр с речью», — прокомментировал в беседе с RT Кистанов.
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Мелисса Тимофеева