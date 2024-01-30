Медведев заявил о размещении на Курилах новых видов вооружений

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва имеет серьёзные планы относительно развития Курильских островов. Они, помимо прочего, включают в себя размещение там нового оружия.
Медведев со свойственной ему жёсткостью написал, что Москве «глубоко наплевать на чувства японского народа» по поводу так называемых Северных территорий. Нет никаких спорных земель, а есть Россия, заключил зампред Совбеза РФ.
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Александр Бойцов