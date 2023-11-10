Япония сожалеет о выходе РФ из соглашения о сотрудничестве в ликвидации ЯО

В Японии выразили сожаление в связи с намерением РФ остановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в области ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в России. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно, пишет РИА Новости.