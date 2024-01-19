МВД Финляндии планирует запретить экспорт гражданских боеприпасов в Россию

В министерстве внутренних дел Финляндии разработали проект закона о применении разрешительных требований (лицензий) для экспорта гражданских боеприпасов. Это сделано для того, чтобы предотвратить их продажу и вывоз в Россию.
Согласно решению Совета ЕС от 2014 года, странам Евросоюза запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать оружие и связанное с ним оборудование и компоненты в Россию. Ожидается, что соответствующие поправки в финское законодательство будут внесены до конца текущего года.
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