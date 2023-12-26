Японская компания Mitsui отзывает своих сотрудников с «Арктик СПГ 2»

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Японская компания Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с «Арктик СПГ 2». Об этом сообщила газета Sankei.
Издание отмечает, что такое решение было принято из-за неясных перспектив проекта, в отношении которого введены санкции США.
Также уточняется, что отзыв сотрудников не говорит о том, что Япония окончательно уходит из проекта.
В самой компании Mitsui&Co не дали официальных комментариев по поводу отзыва сотрудников.
Кроме того, газета отмечает, что из-за санкций в отношении «Арктик СПГ 2» Япония и другие страны-участницы проекта могут пересмотреть планы закупок СПГ. В случае сокращения проекта правительство Японии будет обсуждать меры в отношении ограничений с США.
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Также уточняется, что отзыв сотрудников не говорит о том, что Япония окончательно уходит из проекта.
Кроме того, газета отмечает, что из-за санкций в отношении «Арктик СПГ 2» Япония и другие страны-участницы проекта могут пересмотреть планы закупок СПГ. В случае сокращения проекта правительство Японии будет обсуждать меры в отношении ограничений с США.
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Анастасия Чинкова