Иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» приостановили участие в проекте

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Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ 2», попавший в ноябре под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Это означает отказ акционеров завода сжиженного природного газа (СПГ) от обязательств по его финансированию.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в российском правительстве, партнеры также отказываются от выполнения обязательств по offtake-контрактам (выкуп определённой части ещё не произведённой продукции - прим. ред.). Это относится к французской компании TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также фирм Mitsui и JOGMEC из Японии.
Российская компания «Новатэк» имеет 60% акций в «Арктик СПГ 2». Остальные распределены между иностранными партнёрами. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ пропорционально своей доле акций. Для «Новатэк» это 12 миллионов тонн в год. Иностранные инвесторы могут рассчитывать на 2 миллиона тонн в год каждый.
В компании JOGMEC на запрос издания сообщили, что продолжают оценивать степень влияния санкций на «Арктик СПГ 2». Остальные зарубежные инвесторы пока не ответили.
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Российская компания «Новатэк» имеет 60% акций в «Арктик СПГ 2». Остальные распределены между иностранными партнёрами. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ пропорционально своей доле акций. Для «Новатэк» это 12 миллионов тонн в год. Иностранные инвесторы могут рассчитывать на 2 миллиона тонн в год каждый.
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Александр Бойцов