МИД КНР прокомментировал санкции США против проекта «Арктик СПГ – 2»

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Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Китай и Россия будут продолжать нормальное торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на санкции, введенные США по отношению к проекту «Арктик СПГ – 2», в котором участвуют в том числе и китайские компании.
Проект «Арктик СПГ – 2» представляет собой международную инициативу с участием нескольких компаний. 60% акций принадлежат крупнейшему российскому независимому производителю природного газа «Новатэк», по 10% — китайским компаниям CNPC и CNOOC, 10% — французской корпорации TotalEnergies и 10% — японскому консорциуму Japan Arctic LNG.
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Александр Бойцов