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Многие в Японии поддержали визит в Россию депутата верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки. Об этом рассказал сам политик после возвращения в Токио.
Это уже второй визит Судзуки в Россию с осени 2023 года, напоминает РИА Новости. Тогда, на пике русофобских настроений на Западе, его поездка вызвала на родине шквал негатива со стороны официального Токио. Парламентарию даже пришлось покинуть Партию обновления Японии («Ниппон исин-но кай»), в которой он тогда состоял.
По словам депутата, его критиковали люди с низким уровнем понимания, те, кто ничего не понимают в политике и дипломатии. На этот раз, по словам Судзуки, многие поддержали его визит в Россию, особенно рыбаки, которые считают, что политика официального Токио вредит отношениям с Россией, которые должны быть мирными и добрососедскими.
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Александр Бойцов