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Японский депутат Судзуки: Многие в Японии одобрили визит в Россию

02 августа 2024, 09:53
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Многие в Японии поддержали визит в Россию депутата верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки. Об этом рассказал сам политик после возвращения в Токио.


Это уже второй визит Судзуки в Россию с осени 2023 года, напоминает РИА Новости. Тогда, на пике русофобских настроений на Западе, его поездка вызвала на родине шквал негатива со стороны официального Токио. Парламентарию даже пришлось покинуть Партию обновления Японии («Ниппон исин-но кай»), в которой он тогда состоял.

По словам депутата, его критиковали люди с низким уровнем понимания, те, кто ничего не понимают в политике и дипломатии. На этот раз, по словам Судзуки, многие поддержали его визит в Россию, особенно рыбаки, которые считают, что политика официального Токио вредит отношениям с Россией, которые должны быть мирными и добрососедскими.

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Захарова: Выход Киева из некоторых соглашений не влияет на взаимодействие в СНГ
02 августа 2024, 08:57

Фото: пресс-служба МИД РФ

Прекращение для Украины действия некоторых международных договоров никак не влияет на развитие взаимодействия между странами в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В разговоре с РИА Новости она рассказала, что исполком СНГ получил от Киева уведомления о выходе из 134 соглашений.

«Конечно, это дело самой Украины, но, как мы неоднократно отмечали, такие шаги наносят ущерб, прежде всего, интересам украинского народа», — сказала спикер МИД.

Она пояснила, что СНГ является форматом, направленным на нужды людей и развитие сотрудничества в жизненно важных сферах. Вопрос о причинах, по которым Украина остаётся участником некоторых договоров, логичнее адресовать Киеву, отметила Захарова. Она подчеркнула, что выход Киева из соглашений никак не повлияет на многоплановое взаимодействие на площадке СНГ в рамках взаимовыгодной межрегиональной интеграции.

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США признали победу кандидата от оппозиции на выборах президента в Венесуэле
02 августа 2024, 08:35

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Соединённые Штаты признали победу на президентских выборах в Венесуэле кандидата от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» (PUD) Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Выборы в южноамериканской стране прошли 28 июля.
О признании победы оппозиционного кандидата на выборах говорится в официальном заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. В тексте содержится поздравление Уррутиа «с успешной избирательной кампанией». Белый дом отметил «серьёзные ошибки» при подсчёте бюллетеней и подведении итогов, а также призвал «к мирному переходу власти» в Венесуэле.

Ранее Национальный избирательный комитет (CNE) объявил, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2% после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Позднее было объявлено, что Мадуро сохранил свой пост.

Блинкен заявил, что CNE объявил Мадуро победителем выборов бездоказательно, так как данные по итогам подсчёта 100% голосов до сих пор не опубликованы. Ряд стран Латинской Америки также призывают пересмотреть итоги выборов в Венесуэле.

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#венесуэла
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Байден обсудил с Нетаньяху военные развертывания армии США для защиты Израиля
02 августа 2024, 08:33

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху военные развертывания войск США для защиты Израиля. Об этом заявили в Белом доме.
«Президент обсудил усилия по поддержке защиты Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США», — говорится в сообщении.

При этом Байден подтвердил Нетаньяху готовность США защищать Израиль от угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлах» и шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов).

В ночь на 31 июля израильские войска ударили по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В результате этого политик и его телохранитель скончались. Израиль отказался брать на себя ответственность за убийство Хании.

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#переговоры
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Освобожденные по обмену граждане США прибыли на родину, их встречает Байден
02 августа 2024, 07:29

Фото: iStock/rarrarorro

Трое американских граждан, которые были освобождены в результате обмена, приземлились в США на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, там их встречает американский лидер Джо Байден и другая политическая элита. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, в Эндрюс прилетели Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева. Самолет совершил посадку около 6:45 по московскому времени. Прибывших освобожденных американцев вместе с Байденом встречают вице-президент Камала Харрис, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и другие чиновники.

Напомним, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Павел Рубцов.

Тем временем западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ.

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Стало известно о проблемах со здоровьем возвращенного в РФ Селезнева
Адвокат Литвак: Селезнев серьезно болен и нуждается в нормальной медпомощи
02 августа 2024, 07:17

Фото: сайт Кремля

Возвращенный на в РФ в рамках обмена заключенными россиянин Роман Селезнев серьезно нуждается в медицинской помощи, так как сильно болен. Об этом рассказал его адвокат Игорь Литвак, его слова передает РИА Новости.
«Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже, поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», — рассказал Литвак.
Других подробностей о состоянии здоровья Селезнева он не привел.

Накануне в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

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#сша
#здоровье
#бизнесмен
#путин
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В России назвали условие диалога с США по контролю над вооружениями
02 августа 2024, 06:21

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, при каких условиях возможен диалог между Россией и США по контролю над вооружением, передает РИА Новости.
Антонов перечислил необходимые условия для диалога с США по контролю над вооружениями, отметив, что для этого должны быть учтены интересы России.

«Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учета которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно», – подчеркнул он.

Дипломат также призвал американских чиновников смириться с мыслью, что диалог с Москвой и одновременно нанесение «стратегического поражения» России невозможны.

«Пенять за "отсутствие прогресса" США могут только на себя», – резюмировал он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия исключает даже возможность начала переговоров с США по контролю над вооружениями из-за действий Вашингтона в отношении Москвы.

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#сша
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#посол
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#вооружение
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В ЕК порекомендовали Венгрии и Словакии найти альтернативу российской нефти
02 августа 2024, 05:34

Фото: iStock/sinonimas

Европейская комиссия (ЕК) посоветовала Венгрии и Словакии найти альтернативы российской нефти, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на письмо комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса.
Обращение было написано в ответ на жалобы на то, что Украина блокирует поставки нефти из России. Комиссар призвал к активной диверсификации и заявил, что многие страны ЕС удивлены тем, что Венгрия и Словакия до сих пор не изучили другие потенциальные варианты.

1 августа ЕК отказалась проводить срочные переговоры о поставках нефти в эти две страны, заявив, что они не угрожают энергетической безопасности ЕС. Пресс-секретарь Еврокомиссии Адальберт Янц заявил, что ЕК очень серьезно настроена на то, чтобы избавиться от поставок нефти из России.

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#еврокомиссия
#венгрия
#словакия
#украина
#ес
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Экс-аналитик ЦРУ: сдержанные переговоры США и России могут принести плоды
02 августа 2024, 04:03

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Сдержанные и прямые переговоры между США и Россией могут принести результат, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн, передает ТАСС.
По его словам, тезис подтверждает то, что обмен пленными между двумя странами прошел успешно. Макговерн добавил, что подобные двусторонние переговоры могут привести и к урегулированию украинского конфликта.

Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.

Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Павел Рубцов.

Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.

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#президент
#россия
#сша
#украина
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В Германии заявили о навязывании Россией Западу своих условий обмена заключенными
Die Welt: Россия навязала Западу собственные условия обмена заключенными
02 августа 2024, 03:10

Фото: iStock/Sven Loeffler

России удалось навязать Западу условия в рамках исторического обмена политзаключенными. Это двойная победа Москвы, пишет немецкая газета Die Welt.
«В рамках исторической сделки Россия освобождает политических заключенных. Но это двойная победа Путина. Теперь Кремль диктует условия Западу», – пишет издание, отмечая, что это может создать опасную ситуацию в будущем.

Ранее самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена заключенными, приземлился в московском аэропорту Внуково из Анкары. Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.

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#владимир путин
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