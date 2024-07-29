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В Кремле ответили про контакты с депутатом из Японии Судзуки

Песков: Кремль не планирует контактов с японским депутатом Судзуки
29 июля 2024, 13:48
Фото: istockphoto/TomasSereda

Фото: istockphoto/TomasSereda

Контакты с японским депутатом Мунэо Судзуки по кремлевской линии не запланированы. Об этом на брифинге журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Известно, что парламентарий из Японии прибыл в РФ с визитом.
«Нет, по линии Кремля никаких контактов не запланировано», — прокомментировал соответствующий вопрос представитель Кремля.

До этого генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси говорил, что японское правительство призывает людей отказаться от поездок в РФ, а японская сторона продолжит санкционную политику в отношении России в связи с кризисом на Украине.



Судзуки будет в РФ до 31 июля. Депутат планирует встретиться с представителями российского МИДа и Росрыболовства.

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#новости
#депутаты
#дмитрий песков
В России появится Морская коллегия
В России появится Морская коллегия по защите нацинтересов в мировых водах
29 июля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Dovapi

Морская коллегия по защите национальных интересов в мировых водах появится в России. Об этом сообщил помощник российского лидера Николай Патрушев в рамках совещания по вопросам развития судостроительства в Рыбинске.
«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — заявил Патрушев.

Кроме того, в коллегии будут созданы советы по вопросам стратегического развития ВМФ России, защиты национальных интересов страны в Арктике, развития и обеспечения морской деятельности государства.

Президент России утвердит положение и персональный состав, над которыми сейчас ведется работа.

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#россия
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#николай патрушев
#новости
#владимир путин
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В АдГ призвали Бербок приостановить работу из-за громкого скандала с визами
29 июля 2024, 18:25

Фото: istockphoto/photosvit

Сопредседатель правой политической партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель подвергла резкой критике министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок из-за визового скандала. Она призвала её уйти с поста до выяснения всех обстоятельств дела.
Об этом Вайдель написала в своей социальной сети Х. Она подчеркнула, что немецкое министерство иностранных дел, вопреки законодательству, действовало как контрабандист, переправив в Германию тысячи мигрантов без документов.

«Бербок должна приостановить работу до выяснения обстоятельств!», — заявила политик.

Ранее стало известно, что полиция Германии проводит расследование в отношении сотрудников МИД страны. Они подозреваются в том, что давали прямые указания немецким посольствам и консульствам давать разрешения на въезд людям с очевидно поддельными документами. Большинство из этих мигрантов затем просили убежища в ФРГ.

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#полиция
#мид
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#германия
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Побороться за посты депутатов в Подмосковье планируют около 2 тыс. человек
29 июля 2024, 18:21

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

За посты депутатов представительных органов муниципальных образований Московской области в Единый день голосования намерены побороться около 2 тыс. человек. Об этом по итогам завершения этапа выдвижения кандидатов сообщили в Мособлизбиркоме.
«Заявки пришли от 1991 человека. 259 из них – самовыдвиженцы. Лидерами по этому показателю стали городские округа Королёв, Дубна и Долгопрудный. Большая часть кандидатов выдвинута от избирательных объединений – 1732. Среди них члены 13 партий в разных округах Подмосковья», – пояснили в комиссии.
Теперь кандидатов ждет этап регистрации, который продлится до 6 августа.

По данным Мособлизбиркома, участие в выборах планируют принять представители самых разных профессий. Среди кандидатов есть экскурсовод, повар, маляр, хореограф, спасатель и даже космонавт.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.

Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявлял, что в этом году выборы в Советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#игорь брынцалов
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Стало известно, какие травмы нанёс сын миллиардера Бажаева полковнику полиции
Сын миллиардера Бажаева заявил, что полковник МВД ударил его первым
29 июля 2024, 17:43

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур ударили полковника МВД по голове, корпусу и в пах. У офицера полиции зафиксированы ушиб левой скулы и гематома левого нижнего века.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД. При этом сам Бажаев-младший утверждает, что полковник первый нанёс ему удар. Муса Бажаев, комментируя инцидент, подчеркнул, что если его сын в чём-то замешан, он будет отвечать по закону, готя и добавил, что не верит в его виновность.

По словам собеседника издания, 27 июля Тимур Бажаев хотел пройти в плавучий ресторан «Ласточка» без досмотра, но ему не позволили, так как в тот день проход на территорию «Лужников» был ограничен из-за концерта Агутина. Сын бизнесмена попробовал сам открыть щеколду калитки, но его остановил начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы полковник Александр Махонин. Чтобы воспрепятствовать Бажаеву, полицейскому пришлось применить силу. Тогда тот нанёс полковнику несколько ударов.

После этого Бажаева задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сыну миллиардера может грозить до десяти лет лишения свободы.

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#ресторан
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Берлин настаивает на размещении американских средств сдерживания
Хоффманн: Германия будет настаивать на размещении в стране дальнобойных ракет
29 июля 2024, 16:41

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн завила, что в правительстве страны приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о чреватости размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Однако Бундестаг настаивает на размещении средств сдерживания.

«Мы принимаем слова Путина к сведению. Также Германия очень подробно объяснила, почему существует необходимость разместить это оружие», — приводит слова Хоффманн РИА Новости.

Хоффманн заявила, что размещение американских ракет в Германии продиктовано тем, что Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает ее стране и ЕС в целом своими крылатыми ракетами.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория по ракетам средней и меньшей дальности в случае появления таких ракет в Германии.

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#россия
#оружие
#германия
#ес
#ракета
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РИА Новости: Неверова переведут рядовым депутатом в комитет ГД по защите семьи
29 июля 2024, 16:40

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Экс-вице-спикера ГД Сергея Неверова переведут рядовым парламентарием в комитет по защите семьи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на своих информаторов. Уточняется, что в ведении Неверова будут вопросы детства, материнства и отцовства.
«Речи о переходе в комитет по делам национальностей и занятии каких-либо командных должностей не идёт. Будет работать рядовым депутатом», — сообщил источник журналистам.

Ранее в ГД в рамках пленарного заседания приняли проект постановления освободить депутата Павла Завального от должности руководителя комитета Госдумы по вопросам энергетики. Также освободился с должности руководителя спорткомитета парламента Дмитрий Свищев.

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#россия
#госдума
#новости
#депутаты
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Турцию хотят выгнать из блока НАТО
Турцию хотят выгнать из блока НАТО после слов о желании войти в Израиль
29 июля 2024, 16:22

Фото: istockphoto/naumoid

Турцию необходимо выгнать из альянса НАТО после слов ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в Израиль. Об этом заявил в соцсетях глава одержавшей победу на выборах в парламент Нидерландов правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.
«Исламофашист Эрдоган угрожает вторжением в Израиль. Этот парень совсем спятил. Турцию нужно выгнать из НАТО», — говорится в сообщении.

До этого Эрдоган заявлял, что в Анкаре готовы «войти» в Израиль, как входили в Карабах и Ливию. Глава израильского МИДа Исраэль Кац ответил, что турецкий президент идет путем Саддама Хусейна, однако Эрдогану, отметил Кац, нужно помнить, как сложилась судьба Хуссейна.

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#мир
#турция
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#израиль
#новости
#реджеп тайип эрдоган
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Стало известно, что может ослабить НАТО
Politico: НАТО может расколоться в случае победы Трампа на выборах
29 июля 2024, 15:46

Фото: сайт Дональда Трампа

Часть европейских стран-участниц НАТО может отказать Украине в дальнейшей военной и финансовой поддержке, если на выборах президента США победит политик Дональд Трамп. Об этом пишет издание Politico.
Журналисты считают, что такой сценарий приведет к расколу Североатлантического блока, ведь Трамп намекал, что отзовет гарантии безопасности тем государствам, кто продолжит помогать киевскому режиму.

«Подобный кризис может разделить и ослабить НАТО — до такой степени, что некоторые союзники могут отказаться от противостояния с Россией и свернуть поддержку Украины», — сказано в материале.

Трамп не раз заявлял, что способен разрешить украинский кризис за сутки. Он также напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Россия представляет собой военную машину и порекомендовал заканчивать конфликт.

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Депутат Рады требует немедленных переговоров с Россией
Депутат Рады Дмитрук призвал к срочным переговорам с Россией
29 июля 2024, 15:27

На Украине выступили за скорейшие переговоры с Россией. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал три причины для старта мирного урегулирования.
Дмитрук подчеркнул, что для него важнейшим приоритетом является сохранение жизней украинцев и восстановление страны.

«Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины – это самое главное. Поэтому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны – это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна. И после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах», – цитирует его украинское издание Тelegraf.
Дмитрук отметил, что любой вооруженный конфликт рано или поздно завершается переговорами. По его мнению, чем быстрее начнутся переговоры и завершится война, тем лучше для граждан Украины, поскольку переговорный процесс может быть длительным и сложным.

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