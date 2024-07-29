В Кремле ответили про контакты с депутатом из Японии Судзуки

Контакты с японским депутатом Мунэо Судзуки по кремлевской линии не запланированы. Об этом на брифинге журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Известно, что парламентарий из Японии прибыл в РФ с визитом.