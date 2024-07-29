В Кремле ответили про контакты с депутатом из Японии Судзуки

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Контакты с японским депутатом Мунэо Судзуки по кремлевской линии не запланированы. Об этом на брифинге журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Известно, что парламентарий из Японии прибыл в РФ с визитом.
«Нет, по линии Кремля никаких контактов не запланировано», — прокомментировал соответствующий вопрос представитель Кремля.
До этого генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси говорил, что японское правительство призывает людей отказаться от поездок в РФ, а японская сторона продолжит санкционную политику в отношении России в связи с кризисом на Украине.
Судзуки будет в РФ до 31 июля. Депутат планирует встретиться с представителями российского МИДа и Росрыболовства.
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Никита Кротов