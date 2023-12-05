В четырех областях Украины звучит воздушная тревога

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В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что в Харьковской области тревога была объявлена в 20:34 (21:34 мск). В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях тревога прозвучала с 22:01 по 22:03 (с 23:01 по 23:03 мск).
Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Диана Аванесян