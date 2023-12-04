Раскрыта вся правда о бойцах ВСУ, возглавлявших контрнаступление

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70% бойцов одной из бригад ВСУ, возглавлявшей контрнаступление с помощью новейшего западного вооружения вступили в бой без опыта ведения боевых действие. Такие данные приводит газета Washington Post.
«Семьдесят процентов военнослужащих одной из бригад, возглавлявших контрнаступление и оснащенных новейшим западным оружием, вступили в бой, не имея боевого опыта», - говорится в статье.
Ранее газета также писала, что Украина и страны Запада недооценили российские силы перед тем как начать контрнаступление ВСУ. Согласно статье, многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины.
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