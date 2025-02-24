Южная Корея отменила ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования

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Южная Корея решила отменить ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. Об этом сообщило Министерство промышленности, торговли и ресурсов республики.
Поводом для отмены ограничений названы финансовые сложности, на которые в последнее время жаловались компании-экспортеры. В ведомстве попросили не связывать данное решение с возможностью последующей отмены санкций.
Уточняется, что изменения предполагают отказ от необходимости получать индивидуальные разрешения для поставок в РФ ряда товаров. С 28 февраля можно предоставлять обычные документы, которые необходимы для экспорта.
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Екатерина Коршунова