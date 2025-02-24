ЕС отключил от системы SWIFT 13 банков России

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В Евросоюзе (ЕС) утвердили 16 пакет антироссийских санкций, по которому от платежной системы SWIFT отключены еще 13 банков России. Об этом говорится в соответствующем заявлении глав МИД стран-участниц объединения.
Кроме того, под ограничения попали 35 компаний, а также 48 физлиц. Под ограничительными мерами находится импорт хрома, некоторых химических веществ и обслуживание газо- и нефтеперерабатывающих предприятий.
Исходя из текста заявления, санкции коснулись 74 судов, якобы относящихся к теневому флоту РФ.
ЕС начал вводить антироссийские санкции на фоне спецоперации в Донбассе. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что своими действиями коллективный Запад наносит вред миллионам простых граждан и всей мировой экономике. Вместе с тем российские власти говорили, что отечественная экономика преодолела трудности, связанные с ограничениями.
Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации.
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Исходя из текста заявления, санкции коснулись 74 судов, якобы относящихся к теневому флоту РФ.
ЕС начал вводить антироссийские санкции на фоне спецоперации в Донбассе. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что своими действиями коллективный Запад наносит вред миллионам простых граждан и всей мировой экономике. Вместе с тем российские власти говорили, что отечественная экономика преодолела трудности, связанные с ограничениями.
Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации.
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Никита Кротов