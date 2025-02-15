G7 объяснила, от чего будут зависеть новые санкции против РФ

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Страны «Большой семерки» связали принятие новых антироссийских санкций с усилиями по достижению мира на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД формата после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности.
Примечательно, что страны-члены G7 подтвердили свою непоколебимую поддержку Киева в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности». В документе уточняется, что новые санкции, которые будут приняты после февраля текущего года, должны быть связаны с тем, предпримет ли Москва добросовестные усилия, направленные на окончательное прекращение военных действий против Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова