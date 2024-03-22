МИД России призвал США передать данные, если у них они есть

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Если у США есть достоверные сведения о теракте в «Крокус сити холле», то они должны быть переданы России немедленно.
Такое мнение 22 марта высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, отвечая на заявление Белого дома о непричастности Украины или украинцев к происшествию в Подмосковье.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом не видит таких признаков. Следственные органы России сообщили о стрельбе и пожаре в «Крокус сити холле» в Красногорске, где проходил концерт.
По данным ФСБ, имеются погибшие и пострадавшие, специальные силовые ведомства принимают необходимые меры. СК России возбудил уголовное дело по факту теракта.
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«Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — заявила Захарова.
По данным ФСБ, имеются погибшие и пострадавшие, специальные силовые ведомства принимают необходимые меры. СК России возбудил уголовное дело по факту теракта.
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Артем Кузьмин