Воробьёв: при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, 100 пострадали

Жертвами теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске стали 40 человек, ещё более 100 пострадали. Такие данные сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«40 человек погибли во время теракта в «Крокусе», более 100 пострадали. Мои глубокие соболезнования родным погибших. Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро – в тяжелом состоянии. На месте также работают два пожарных вертолёта. Основная задача сейчас – потушить огонь. Он распространился по большой площади», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Ранее Воробьёв прибыл к месту событий. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.
С крыши концертного зала после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов, заявили в подмосковном главке МЧС. Огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Пожарные вывели из подвала здания порядка 100 человек. В МЧС региона добавили, что для тушения огня задействована авиация. Два вертолёта сбрасывают воду на горящее здание, ещё один готовится к вылету.
Главное следственное управление СКР возбудило по факту происшествия в «Крокус Сити Холле» уголовное дело по статье «Теракт». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.
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Лора Луганская