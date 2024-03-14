Захарова иронично прокомментировала заявление о прибалтийском железном занавесе

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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в будущем между прибалтийскими государствами и Россией будет создан железный занавес. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнение, что у Риги хватит железа на эти цели.
«Железный занавес? А железа у Риги хватит? Или всё-таки придётся у России закупать?» — написала Захарова в своём телеграм-канале.
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Александр Бойцов