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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» объяснила, почему страны НАТО не хотят вступления Украины в НАТО. По словам Захаровой, члены НАТО заинтересованы в оккупации части западной территории Украины.
«А почему же Украину все-таки не позвали в НАТО? Так ее не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы», – заявила дипломат.
По его словам, члены НАТО не собираются этого делать, потому что некоторые из них хотят получить часть украинской территории. В частности, Польша даже перестала скрывать подобные намерения, подчеркнула пресс-секретарь.
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Александр Климов