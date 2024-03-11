Политолог заявил о стремлении НАТО взять под контроль Балтийское море

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Крымский политический эксперт Денис Батурин прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, передает РИА Новости.
Батурин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это план по доминированию на Балтийском море. Он напомнил, что протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу 7 марта. Тогда же, 8 марта, самолет Gulfstream S102B шведских ВВС пролетел над Польшей в районе границы Калининградской области и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция будут участвовать в военных учениях вблизи границ России.
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«Таким образом, Запад реализовал план по превращению Балтийского моря в "озеро НАТО"», – заявил политолог.
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Александр Климов