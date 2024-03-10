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Захарова призвала НАТО «не отпираться» от присутствия своих военных на Украине

10 марта 2024, 18:25
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продолжать скрывать присутствие военных НАТО на Украине Польша уже не могла, приводит ее слова издание РИА Новости.
Прежде глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о том, что на Украину будут направлены военные НАТО.

Захарова отметила, что нет никакого смысла сопротивляться тому факту, что военнослужащие из ряда стран альянса уже участвуют в военных действиях на стороне ВСУ.


Ранее Захарова назвала законные цели ВС РФ в Европе при возможном конфликте с НАТО.

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Задержка финансирования Запада вынуждает Киев переходить к «плану С»
10 марта 2024, 18:19

Фото: istockphoto/alfexe

Задержка финансирования киевского режима со стороны западных союзников вынуждает украинские власти рассматривать не только план Б, но и план С. Об этом заявила депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
В интервью изданию The Finantial Times она признала, что Киев практически исчерпал все доступные возможности, а все внутренние ресурсы уходят на поддержку армии. По словам парламентария, первоначальный план заключался в том, что помощь от США и Евросоюза начнёт поступать в январе. Отсрочка финансирования означает, что Киев уже начал рассматривать план Б, и даже план С, сказала Пидласа.

Она не раскрыла детально содержание этих планов, однако заметила, что украинские власти ведут переговоры о дополнительной финансовой поддержке с другими странами G7, прежде всего с Японией и Канадой, а также рассматривают возможность существенного сокращения невоенных расходов и повышения налогов.

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В ДНР проходит досрочное голосование на выборах президента РФ
10 марта 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Diy13

Сегодня, 10 марта, в Донецкой Народной Республике проходит досрочное голосование на выборах президента России. Подсчёт голосов начнётся в 20:00, после закрытия всех избирательных участков.
Как сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии, мобильные группы участковых избиркомов выехали на места для проведения процедуры досрочного голосования в 8:00. С 10 по 14 марта в регионе можно будет проголосовать на придомовых территориях, с 15 по 17 марта, в дни всеобщих выборов, — на стационарных избирательных участках. Ранее мобильные избирательные группы проводили голосование в отдельных районах вблизи линии боевого соприкосновения.

Всего в ДНР работают 626 участковых избирательных комиссии. При каждой из них организовано по две мобильные группы для проведения выездного голосования. Выборы на территориях, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий, начались 25 февраля.

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#участок
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Политик Руссель назвал действия Парижа по Украине антироссийской провокацией
10 марта 2024, 17:08

Фото: istockphoto/sb2010

Шаги официального Парижа, касающиеся ситуации на Украине, являются прямой провокацией в отношении России. Такое мнение высказал лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель.
В эфире телеканала Cnews он в частности упомянул одно из положений соглашения о безопасности, заключённого Францией и Украиной сроком на десять лет. В нём, помимо прочего, говорится о том, что договор будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в Североатлантический альянс. Руссель заявил, что это положение — провокация и глупость.

«Украина никогда не станет членом НАТО. Потому что это один из принципиальных и жёстких моментов, о которых говорил российский президент Владимир Путин», — напомнил французский политик.

Как ранее отмечал Путин, Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах европейской безопасности, получая в ответ либо циничный обман, либо попытки давления и шантажа. Альянс тем временем вплотную приблизился к российским границам.

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Песков задал Шольцу вопрос по поводу мира на Украине
У Пескова появились вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре с Украиной
10 марта 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в марте 2022 года не было обсуждений мирных инициатив между Россией и Украиной.
Он задал встречный вопрос, указав на высказывания лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии и бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

«Что тогда обсуждали господа Арахамия и Джонсон?» — цитирует Пескова журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
В марте 2022 года в Стамбуле прошли первые мирные переговоры между Россией и Украиной с участием стран Запада. Несмотря на это, стороны не достигли соглашения. Президент РФ Владимир Путин отметил, что к тому моменту участники конфликта были близки к договоренности.

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В США раскрыли, каким будет ответ на ядерный удар РФ по Украине
NYT: в случае применения Россией ЯО на Украине США готовили неядерный ответ
10 марта 2024, 15:55

Фото: istockphoto/solarseven

В период ожидания возможного применения Россией ядерного оружия против Украины, США рассматривали вариант ответного неядерного удара.
Об этом 10 марта пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США.

Представители администрации отметили, что ответ США должен быть неядерным. Тем не менее, они также подчеркнули, что требуется сила реакции, возможно, вплоть до обычной атаки на подразделения, которые могли бы применить ядерное оружие.

Ранее телеканал CNN сообщил, что с конца 2022 года США готовились к возможному ядерному удару России по Украине, хотя Вашингтон не располагал разведданными, подтверждающими мобилизацию ядерных сил РФ.

Источники также утверждали, что администрация президента США разработала план действий в случае «ядерной паники», включая ответные меры на подготовку к применению ядерного оружия и действия в случае реального ядерного удара.

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#рф
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Названо число российских машин в Литве, которым грозит конфискация
В Литве могут конфисковать около 50 автомобилей с российскими номерами
10 марта 2024, 15:04

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

Власти Литвы могут конфисковать автомобили с российскими номерами, которые находятся на территории страны. Об этом сообщила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене в эфире радио LRT.
По ее словам, таких автомобилей насчитывается около 50-ти.

Прежде сообщалось, что Литва будет конфисковать авто с российскими номерами. Мера действует с марта текущего года. Владельцы машин могут перерегистрировать номера или покинуть страну, сообщали власти.

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#литва
#россия
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Италия выступила против отправки военных НАТО на Украину
МО Италии: Париж и Варшава не могут говорить от имени НАТО про войска на Украине
10 марта 2024, 13:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Франция с Польшей не могут говорить от имени НАТО, когда рассуждают об отправке военных на территорию Украины. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, приводит его слова La Stampa.
Министр уверен, что появление на Украине военных НАТО перекроет все пути к урегулированию конфликта дипломатическим путем. Он также отметил, что это приведет к неминуемой эскалации кризиса.

Крозетто призвал думать о том, как установить мир путем переговоров, а не через отправку вооруженных сил.

Напомним, Франция намеревалась создать альянс стран, которые будут готовы отправить своих военных на Украину для участия в боевых действиях.

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#всу
#наемники
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«Кровавый позор». Захарова прокомментировала оговорку Байдена об Украине
Мария Захарова: Байден невольно признал кровавый позор США на Украине
10 марта 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден в интервью перепутал Ирак и Афганистан с Украиной, заявив, что Штатам «не стоило туда лезть». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что это было непросто оговоркой, а подсознательным признанием того, что для всех очевидно — кровавого позора Вашингтона на Украине.
В своём телеграм-канале спикер российского внешнеполитического ведомства прокомментировала слова американского президента о серьёзной ошибке, допущенной его страной. По обыкновению всё перепутав, Байден заявил, что Америке не следовало лезть на Украину во время охоты за главарём международной террористической группировки «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном.

Российский дипломат считает, что это была вовсе не обычная для американского президента оговорка. Просто Байден не смог удержать в себе то, что просится наружу и уже давно стало для всех очевидным. США кроваво опозорились с украинским проектом, написала Мария Захарова.

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#украина
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Политолог Купчан назвал причину, по которой НАТО не отправит войска на Украину
Berliner Zeitung: НАТО не отправит войска на Украину из-за риска войны с Россией
10 марта 2024, 12:04

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Североатлантический альянс не решится направить свои войска на Украину. Слишком высок риск полномасштабного военного столкновения с Россией.
Такое мнение высказал сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung он отметил, что страны Североатлантического альянса с самого начала украинского конфликта проявляли разумную осторожность, чтобы избежать эскалации и прямого столкновения НАТО и России.

Политолог именно поэтому считает маловероятным непосредственное вмешательство блока в военные действия, как и то, что немецкие, польские или французские войска будут отправлены на Украину. Также он добавил, что слова французского президента Макрона о вводе иностранного контингента в зону конфликта не стоит воспринимать всерьёз.

Кроме того, по мнению Купчана, никакое западное вооружение, включая ракеты Taurus, а также танки Abrams и Leopard, не помогут Украине вытеснить российские войска.

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