Захарова призвала НАТО «не отпираться» от присутствия своих военных на Украине

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продолжать скрывать присутствие военных НАТО на Украине Польша уже не могла, приводит ее слова издание РИА Новости.
Прежде глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о том, что на Украину будут направлены военные НАТО.
Захарова отметила, что нет никакого смысла сопротивляться тому факту, что военнослужащие из ряда стран альянса уже участвуют в военных действиях на стороне ВСУ.
Ранее Захарова назвала законные цели ВС РФ в Европе при возможном конфликте с НАТО.
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Захарова отметила, что нет никакого смысла сопротивляться тому факту, что военнослужащие из ряда стран альянса уже участвуют в военных действиях на стороне ВСУ.
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Анастасия Хохлова