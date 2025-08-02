Захарова отреагировала на новый доклад ООН строками из стихотворения Маяковского
Глава МИД России Мария Захарова прокомментировала новый доклад ООН, используя строки из знаменитого стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся». Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Дипломат процитировала слова поэта: «С волнения не уснёшь», подчеркнув тем самым эмоциональное и, возможно, напряжённое отношение к продолжительным международным обсуждениям. Захарова также добавила ироничную ремарку: «Мечтой встречаю рассвет ранний: „О, хотя бы ещё одно заседание относительно искоренения всех заседаний!“».
Таким образом она выразила критику и скептицизм по поводу множества заседаний и совещаний в ООН, которые зачастую не приводят к конкретным результатам. Своей публикацией Захарова напомнила о бессмертном творчестве Маяковского, намекая на излишнюю бюрократию и затянутость международных процессов.
Реакция дипломата вызвала широкий резонанс в соцсетях и СМИ, где отметили необычный подход к оценке важных международных событий через призму классической поэзии.
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