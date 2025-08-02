Захарова отреагировала на новый доклад ООН строками из стихотворения Маяковского

02 августа 2025, 18:48

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Глава МИД России Мария Захарова прокомментировала новый доклад ООН, используя строки из знаменитого стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся». Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.