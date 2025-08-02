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Захарова отреагировала на новый доклад ООН строками из стихотворения Маяковского

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Глава МИД России Мария Захарова прокомментировала новый доклад ООН, используя строки из знаменитого стихотворения Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся». Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.



Дипломат процитировала слова поэта: «С волнения не уснёшь», подчеркнув тем самым эмоциональное и, возможно, напряжённое отношение к продолжительным международным обсуждениям. Захарова также добавила ироничную ремарку: «Мечтой встречаю рассвет ранний: „О, хотя бы ещё одно заседание относительно искоренения всех заседаний!“».

Таким образом она выразила критику и скептицизм по поводу множества заседаний и совещаний в ООН, которые зачастую не приводят к конкретным результатам. Своей публикацией Захарова напомнила о бессмертном творчестве Маяковского, намекая на излишнюю бюрократию и затянутость международных процессов.

Реакция дипломата вызвала широкий резонанс в соцсетях и СМИ, где отметили необычный подход к оценке важных международных событий через призму классической поэзии.

Анастасия Чинкова

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