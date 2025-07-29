Захарова назвала преступлением идею о продаже США Командорских островов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова критически отозвалась об идее покупки США у РФ Командорских островов, передает РИА Новости.
По словам дипломата, данное предложение не стоило бы комментировать, поскольку «продажа Родины в РФ считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений». Если у американского подполковника есть 15 млрд долларов, то ему следовало бы сделать Америку снова великой и погасить хотя бы часть госдолга Соединенных Штатов, отметила Захарова.
Ранее офицер США Фриц призвал Вашингтон купить у РФ Командорские острова за $15 млрд. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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