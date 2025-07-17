Захарова заявила, что в НАТО «озверели»

17 июля 2025, 19:07

Захарова: слова Писториуса про солдат России говорят, что в НАТО озверели

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немецких солдат убивать российских военных свидетельствуют о том, что в НАТО «озверели». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





По словам дипломата, Москва неоднократно говорила об отсутствии планов нападения на страны Североатлантического альянса.





«Это же именно члены НАТО в своем предыдущем состоянии, положении, своей предыдущей формации нападали на нашу страну», — выразила мнение официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.