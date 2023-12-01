Захарова ответила Бербок на ее претензии в адрес Сергея Лаврова

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала недовольство в адрес своего российского коллеги Сергея Лаврова, заявив, что тот появляется в зале только тогда, когда выступает сам, а не для того, чтобы слушать других. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Бербок, что все выступления на Совете глав МИД транслируются онлайн.