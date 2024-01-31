«Агония»: в МИД РФ прокомментировали слухи об отставке главкома ВСУ Залужного

Фото: iStock/shipov
Украинские власти находятся в агонии, о чём говорит ситуация с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что слухи об отставке главкома украинской армии начали распространяться в интернете с 29 января. При этом власти страны не дали официального подтверждения этой информации.
По словам Захаровой, такие сообщения есть ни что иное, как явная агония украинских властей. Она отметила, что это означает полный распад государственности, включающей в себя как рычаги управления, так и всю систему управления.
Также представитель ведомства добавила, что Зеленский уже избавился от той команды, с которой пришёл к власти. По её словам, киевские власти дойдут в самоуничтожении друг друга до конца.
Читайте также:
Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главкома ВСУ вместо Залужного
NYT раскрыла, почему власти Украины отложили увольнение Залужного
«Решение принято»: На Западе выяснили, что Залужного снимут с должности в любом случае
По словам Захаровой, такие сообщения есть ни что иное, как явная агония украинских властей. Она отметила, что это означает полный распад государственности, включающей в себя как рычаги управления, так и всю систему управления.
Читайте также:
Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главкома ВСУ вместо Залужного
NYT раскрыла, почему власти Украины отложили увольнение Залужного
«Решение принято»: На Западе выяснили, что Залужного снимут с должности в любом случае
Анастасия Чинкова