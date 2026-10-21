Захарова пошутила над желанием ЕС ввести новые санкции против российской нефти

21 октября 2026, 02:18

Захарова отреагировала на планы ЕС по санкциям против РФ фразой про мышей и кактус

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала планы Евросоюза включить очередные ограничения против нефти из РФ в 22-й пакет антироссийских санкций. Свое мнение она выразила в личном Telegram-канале.





Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас высказалась о запретах в отношении РФ на сессии Европарламента в Страсбурге. Она призвала включить в новый пакет мер рестрикции против теневого флота, а также российского энергетического и банковского секторов, несмотря на европейский энергетический кризис. Захарова с насмешкой отреагировала на подобное заявление.



«Главный приз в номинации "Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус"», — написала она.