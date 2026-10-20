Дочь Владислава Толдыкова раскрыла подробности его смерти
Дочь актёра Владислава Толдыкова Дарья раскрыла подробности смерти отца. Артисту было 65 лет.
В беседе с Super родственница сообщила, что Владислав Владимирович боролся с онкологическим заболеванием. По её словам, Толдыкову стало плохо — несмотря на лечение, он буквально «растаял».
«У папы онкология была, восемнадцатого числа его не стало. Завтра отпевание. С августа [болел], не знаю точный диагноз, но где‑то в шейном отделе [рак]. Он был с семьёй, просто плохо стало. Он находился на химиотерапии и, в общем, растаял. Похоронят его на Ваганьковском», — рассказала Дарья.Первым о смерти артиста сообщил режиссёр Юрий Быков. Толдыков сыграл главную роль в его дебютном фильме — криминальной драме «Жить». В фильмографии актёра — десятки успешных картин, в том числе сериалы «Дальнобойщики», «Инкассаторы», «Моя большая семья», «Метод», «Карамора» и другие.