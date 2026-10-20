В Ростовской области школьный автобус с 16 детьми попал в ДТП
В Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и школьного автобуса. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась днём 20 октября в хуторе Ленинаван на улице Ленина. По предварительным сведениям, водитель автомобиля Hyundai Accent не уступил дорогу школьному автобусу ПАЗ, который вёз 16 детей и сопровождающую после уроков.
В результате иномарку отбросило назад, и она столкнулась с транспортным средством Dodge. Отмечается, что в ДТП пострадал человек за рулём южнокорейской легковушки. Шофёр автобуса, сопровождающая и дети не пострадали. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
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