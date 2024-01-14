Захарова посоветовала энергетикам в США усилить охрану нефтяных вышек после угроз Байдена

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Американским энергетикам следует усилить охрану на объектах нефтяной и газовой отрасли. С таким предупреждением выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Спикер МИД РФ напомнила, что после аналогичных угроз американского президента в адрес России в 2022 году через полгода был взорван газопровод «Северный Поток». Поэтому американским энергетическим компаниям следует построже охранять свои нефтяные вышки в Техасе и других штатах, чтобы разбушевавшийся Байден не добрался и до них, намекая на причастность Вашингтона к диверсиям на «Северных Потоках», которую администрация Белого дома упорно отрицает.
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Александр Бойцов