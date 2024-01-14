Захарова: Лавров проведёт переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Фото: istockphoto/Motortion
Делегация министерства иностранных дел КНДР прибудет с визитом в Москву с 15 по 17 января. Запланированы переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его северокорейской коллегой Цой Сон Хи.
В октябре 2023 года Сергей Лавров посещал Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой. Глава российского министерства иностранных дел был принят лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Читайте также:
КНДР запустила очередную ракету в сторону Японского моря
США вводят новые санкции против России из-за передачи Москве ракет из КНДР
Северная Корея расценит вмешательство в работу спутников как объявление войны
Александр Бойцов